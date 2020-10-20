В "Барселоне" недовольны Пьяничем

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В "Барселоне" недовольны Пьяничем

Тренерский штаб "Барселоны" недоволен физической формой боснийского полузащитника команды Миралема Пьянича, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, в клубе полагают, что футболист недостаточно работал в отпуске, поэтому ему не хватает выносливости. Впрочем, в клубе надеются, что хавбек успеет набрать форму к матчу чемпионата Испании с "Реалом" (24 октября).

Пьянич перешел в "Барселону" летом 2020 года из "Ювентуса" за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провел за каталонский клуб два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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