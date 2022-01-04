В "Барселоне" недовольны Умтити

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В "Барселоне" недовольны Умтити

Фото инстаграм Самюэля Умтити

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити находится на грани конфликта с руководством клуба.

По информации Sport.es, боссы "сине-гранатовых" теряют терпение из-за регулярных отказов 28-летнего футболиста уходить в другую команду.

Летом француз отклонил пять предложений, попросив дать ему ещё один шанс на "Камп Ноу", однако проявить себя в первой части сезона игрок не смог.

"Барсе" нужно в срочном порядке разгружать зарплатную ведомость, чтобы заявить новичков, а Умтити не спешит помогать клубу в этом вопросе.

Предполагается, что победитель ЧМ-2018 ждёт предложения от участника Лиги Чемпионов.

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