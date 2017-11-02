В "Барселоне" обеспокоены ситуацией с травмированными игроками

В каталонской "Барселоне" обеспокоены ситуацией с травмированными игроками, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" могут вполне отказаться от продажи своих игроков в зимнее трансферное окно из-за того, что сейчас в лазарете команды находится сразу семь футболистов - Рафинья Алькантара, Усман Дембеле , Арда Туран , Алейш Видаль , Андрес Иньеста , Андре Гомеш и Серхи Роберто .