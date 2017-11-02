В "Барселоне" обеспокоены ситуацией с травмированными игроками

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В "Барселоне" обеспокоены ситуацией с травмированными игрокамиВ каталонской "Барселоне" обеспокоены ситуацией с травмированными игроками, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" могут вполне отказаться от продажи своих игроков в зимнее трансферное окно из-за того, что сейчас в лазарете команды находится сразу семь футболистов - Рафинья Алькантара, Усман ДембелеАрда Туран, Алейш Видаль, Андрес ИньестаАндре Гомеш и Серхи Роберто.

Напомним, в "Барселоне" рассчитывают, что ПСЖ не будет предпринимать попыток подписать Коутиньо зимой. | soccernews.ru

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