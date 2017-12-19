В "Барселоне" обеспокоены возможным трансфером Салаха в "Реал"

В каталонской "Барселоне" обеспокоены возможным трансфером вингера английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в мадридский "Реал".

Однако, как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, обеспокоенность "сине-гранатовых" связана не с возможным усилением состава конкурентом, а с тем, что этот переход может помешать их планам по подписанию полузащитника "красных" Филиипе Коутиньо, так как мерсисайдцы вряд ли будут готовы в одном году расстаться сразу с двумя своими ключевыми игроками.

Напомним, Терри не сожалеет об уходе Салаха из "Челси". | soccernews.ru