В "Барселоне" обеспокоены возможным трансфером Салаха в "Реал"

Теги реал мадридбарселонакоутиньомохамед салахливерпуль

В "Барселоне" обеспокоены возможным трансфером Салаха в "Реал"В каталонской "Барселоне" обеспокоены возможным трансфером вингера английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в мадридский "Реал".

Однако, как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, обеспокоенность "сине-гранатовых" связана не с возможным усилением состава конкурентом, а с тем, что этот переход может помешать их планам по подписанию полузащитника "красных" Филиипе Коутиньо, так как мерсисайдцы вряд ли будут готовы в одном году расстаться сразу с двумя своими ключевыми игроками.

Напомним, Терри не сожалеет об уходе Салаха из "Челси". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов