В "Барселоне" обеспокоены затянувшейся адаптацией Дембеле

В каталонской "Барселоне" выразили обеспокоенность затянувшейся адаптацией в клубе вингера Усмана Дембеле.

Как информирует Marca, в стане "сине-гранатовых" предпринимают всевозможные шаги, дабы помочь 20-летнему футболисту интегрироваться в новую для него среду. В частности, руководство каталонского гранда всячески помогает французу в решении бытовых проблем. Кроме того, в "Барсе" планируют представить к Дембеле кого-то из своих игроков, который бы оказывал ему помощь в налаживании связей с лидерами команды.

Напомним, отступные за Серхи Роберто стали вторыми по величине в "Барселоне". | soccernews.ru