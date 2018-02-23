В "Барселоне" обеспокоены затянувшейся адаптацией Дембеле

Теги барселонаусман дембеле

В "Барселоне" обеспокоены затянувшейся адаптацией ДембелеВ каталонской "Барселоне" выразили обеспокоенность затянувшейся адаптацией в клубе вингера Усмана Дембеле.

Как информирует Marca, в стане "сине-гранатовых" предпринимают всевозможные шаги, дабы помочь 20-летнему футболисту интегрироваться в новую для него среду. В частности, руководство каталонского гранда всячески помогает французу в решении бытовых проблем. Кроме того, в "Барсе" планируют представить к Дембеле кого-то из своих игроков, который бы оказывал ему помощь в налаживании связей с лидерами команды.

Напомним, отступные за Серхи Роберто стали вторыми по величине в "Барселоне". | soccernews.ru

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