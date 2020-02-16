В "Барселоне" объяснили, почему клуб не подписывает нового форварда



Директор "Барселоны" Гильермо Амор заявил, что клуб пока не купил нового нападающего, так как еще не получил разрешения от Федерации футбола Испании.

"Федерация еще не разрешила нам трансфер. Мы не получили официальный ответ. Когда мы его получим, то примем решение. Мы много работаем и упорно трудимся, пытаясь усилить состав", - приводит слова Амора Sport.es.

Ранее сообщалось, что "Барселоне" могут разрешить купить нападающего в связи с тяжелыми травмами Усмана Дембеле и Луиса Суареса. При этом новый форвард может быть только из чемпионата Испании.

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