В "Барселоне" объяснили, почему клуб не подписывает нового форварда
Директор "Барселоны" Гильермо Амор заявил, что клуб пока не купил нового нападающего, так как еще не получил разрешения от Федерации футбола Испании.
"Федерация еще не разрешила нам трансфер. Мы не получили официальный ответ. Когда мы его получим, то примем решение. Мы много работаем и упорно трудимся, пытаясь усилить состав", - приводит слова Амора Sport.es.
Ранее сообщалось, что "Барселоне" могут разрешить купить нападающего в связи с тяжелыми травмами Усмана Дембеле и Луиса Суареса. При этом новый форвард может быть только из чемпионата Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14