В "Барселоне" объяснили, почему клуб не подписывает нового форварда

Теги барселонатрансферы

В "Барселоне" объяснили, почему клуб не подписывает нового форварда
Директор "Барселоны" Гильермо Амор заявил, что клуб пока не купил нового нападающего, так как  еще не получил разрешения от Федерации футбола Испании.

"Федерация еще не разрешила нам трансфер. Мы не получили официальный ответ. Когда мы его получим, то примем решение. Мы много работаем и упорно трудимся, пытаясь усилить состав", - приводит слова Амора Sport.es.

Ранее сообщалось, что "Барселоне" могут разрешить купить нападающего в связи с тяжелыми травмами Усмана Дембеле и Луиса Суареса. При этом новый форвард может быть только из чемпионата Испании.

Не пропустите: "Барселона" окончательно отказалась от покупки Виллиана Жозе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси выдал худшую серию за последние шесть лет

Месси выдал худшую серию за последние шесть лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов