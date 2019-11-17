В "Барселоне" объяснили, почему не увольняют Вальверде

Теги барселонаэрнесто вальвердеэрик абидаль

В "Барселоне" объяснили, почему не увольняют Вальверде

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль поддержал главного тренера команды Эрнесто Вальверде, который регулярно подвергается критике.

"Вокруг Вальверде всегда есть споры. Они были после поражений от "Ромы" и "Ливерпуля". Кто-то может назвать сезоны плохими из-за этих проигрышей. 

В таких ситуациях обвиняют тренера, но нужно провести анализ того, что он дает команде. Мы поддерживаем Вальверде. Некоторые команды увольняют тренеров, но необходимо смотреть на ситуацию шире. Если тренер знает, как улучшить игру команду, то ему нужно доверять. Виноваты и тренер, и игроки. Но в Лиге Чемпионов была случайность. Порой в футболе невозможно объяснить некоторые вещи. 

Я не знаю, окажется ли этот сезон последним для Вальверде. Он сам должен принять решение. Могу вас завершить, что мы ни с кем не вели переговоров", - приводит слова Абидаля Sport.es.

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