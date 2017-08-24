В "Барселоне" объяснили свое решение отказаться от приобретения Сери

Теги ниццабарселонажан-мишель сери

В "Барселоне" объяснили свое решение отказаться от приобретения СериВ каталонской "Барселоне" объяснили свое решение отказаться от приобретения полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери.

Как информирует sport.es, источник, представляющий клуб, сообщил, что срыв трансфера 26-летнего хавбека был связан не с финансовой стороной вопроса, а со спортивной. В стане "сине-гранатовых" пришли к выводу, что ивуариец не будет способен усилить игру их команды, поэтому в последний момент было принято решение свернуть переговоры по футболисту.

Напомним, агент Сери рассказал о влиянии ПСЖ на возможный переход своего клиента. | soccernews.ru

комментарии
Дима

не капли не удивлен в матче против Наполи показал себя во всей "красе"))))) смотрел игру и его игру в частности и понял что рекламная акция Сери провалилась))))

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