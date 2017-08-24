В "Барселоне" опасаются, что "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия" работают в паре

Теги боруссия дортмундбарселонакоутиньоусман дембелеливерпульюрген клопп

В "Барселоне" опасаются, что "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия" работают в пареВ каталонской "Барселоне" опасаются, что английский "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия" работают в паре по возможным переходам их игроков Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле в стан "сине-гранатовых".

Как информирует Yahoo Sports, нежелание "красных" и "шмелей" расставаться со своими игроками за достаточно солидные суммы породило у вице-чемпиона Испании подозрение, что два клуба могут сотрудничать в этом вопросе. Учитывая же то, нынешний главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в прошлом работал в "Боруссии", сохранив при этом хорошие отношения с клубом, вполне возможно, что англичанами и немцами была выработана единая стратегия в переговорах  с "Барсой".

Напомним, сегодня "Барселона" планирует провести очередной раунд переговоров по Коутиньо и Дембеле. | soccernews.ru

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