В "Барселоне" опасаются попыток четырех клубов подписать Месси

В каталонской "Барселоне" опасаются за будущее своего ведущего бомбардира Лионеля Месси, информирует AS.

Так, по сведениям издания, в стане "сине-гранатовых" опасаются, что французский ПСЖ, лондонский "Челси" и манчестерские "Юнайтед" и "Сити" могут предпринять попытки подписать их главную звезду. В каталонском гранде считают, что только эти четыре клуба имеют реальную возможность переманить аргентинца. При этом не добавляет спокойствия "Барсе" и сумма отступных в 700 миллионов евро, прописанная в контракте пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Напомним, "Манчестер Сити" готов побороться за Месси. | soccernews.ru