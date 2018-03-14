В "Барселоне" опасаются попыток четырех клубов подписать Месси

Теги псжбарселонаманчестер юнайтедманчестер ситичелсилионель месси

В "Барселоне" опасаются попыток четырех клубов подписать МессиВ каталонской "Барселоне" опасаются за будущее своего ведущего бомбардира Лионеля Месси, информирует AS.

Так, по сведениям издания, в стане "сине-гранатовых" опасаются, что французский ПСЖ, лондонский "Челси" и манчестерские "Юнайтед" и "Сити" могут предпринять попытки подписать их главную звезду. В каталонском гранде считают, что только эти четыре клуба имеют реальную возможность переманить аргентинца. При этом не добавляет спокойствия "Барсе" и сумма отступных в 700 миллионов евро, прописанная в контракте пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Напомним, "Манчестер Сити" готов побороться за Месси. | soccernews.ru

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Месси

Месси не за что не иди псж или МЮ или челси или МАН сити или РЕАЛ даже АРСЕНАЛ

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