В "Барселоне" опасаются возможного срыва приоритетного трансфера
В "Барселоне" всерьез беспокоятся о судьбе трансфера полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, сообщает Marca.
Ранее голландец дал согласие перейти в каталонский клуб, но затем появилась информацию, что он решил стать игроком ПСЖ, который предложил ему более высокую зарплату. При этом ПСЖ готов заплатить за хавбека около 80 миллионов евро, тогда как каталонцы не готовы платить такую сумму.
Ожидается, что 21-летний де Йонг определится со своим будущим в ближайшие дни.
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