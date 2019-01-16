В "Барселоне" опасаются возможного срыва приоритетного трансфера

Теги барселонафренки де йонгпсжаякстрансферы

В "Барселоне" опасаются возможного срыва приоритетного трансфера

В "Барселоне" всерьез беспокоятся о судьбе трансфера полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, сообщает Marca.

Ранее голландец дал согласие перейти в каталонский клуб, но затем появилась информацию, что он решил стать игроком ПСЖ, который предложил ему более высокую зарплату. При этом ПСЖ готов заплатить за хавбека около 80 миллионов евро, тогда как каталонцы не готовы платить такую сумму.

Ожидается, что 21-летний де Йонг определится со своим будущим в ближайшие дни.

Не пропустите: Форвард из Бундеслиги стал главной трансферной целью "Барселоны" в январе. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" потерял одного из лидеров команды на длительный срок

"Ювентус" потерял одного из лидеров команды на длительный срок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов