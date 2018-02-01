В "Барселоне" определили четырех кандидатов на укрепление позиции центрального защитника

Теги панайотис рецосбарселонадайот упамеканомилан шкриньярматтейс де лигт

В "Барселоне" определили четырех кандидатов на укрепление позиции центрального защитникаКаталонская "Барселона" определила четырех кандидатов на укрепление своей позиции центрального защитника.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в сферу интересов "сине-гранатовых" входят: Милан Шкриньяр ("Интер"), Маттейс Де Лигт ("Аякс"), Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг") и Панайотис Рецос ("Байер"). При этом наиболее предпочтительным для себя каталонский гранд ввиду возможных подписаний Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико" и Артура из бразильского "Гремио" рассматривает вариант с приобретением последнего - как наиболее доступного по цене.

Напомним, "Барселона" интересуется защитником "Баварии". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов