В "Барселоне" определили четырех кандидатов на укрепление позиции центрального защитника

Каталонская "Барселона" определила четырех кандидатов на укрепление своей позиции центрального защитника.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в сферу интересов "сине-гранатовых" входят: Милан Шкриньяр ("Интер"), Маттейс Де Лигт ("Аякс"), Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг") и Панайотис Рецос ("Байер"). При этом наиболее предпочтительным для себя каталонский гранд ввиду возможных подписаний Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико" и Артура из бразильского "Гремио" рассматривает вариант с приобретением последнего - как наиболее доступного по цене.

Напомним, "Барселона" интересуется защитником "Баварии". | soccernews.ru