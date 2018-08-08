В "Барселоне" определились по сменщику Альбе

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В "Барселоне" определились по сменщику Альбе

Дублером основного левого защитника "Барселоны" Жорди Альба станет Хуан Миранда, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, тренерский штаб каталонского клуба сделал ставку именно на Миранду в качестве замены покинувшего клуб Люки Диня. При этом, "Барселона" может расстаться с еще одним левым защитником Марком Кукурельей, которым интересуются немецкие клубы.

18-летний Миранда в прошлом сезоне выступал за "Барселону В" и молодежный состав клуб в Юношеской Лиге УЕФА. В сумме он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

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