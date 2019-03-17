В "Барселоне" определились по трансферу Неймара

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В "Барселоне" определились по трансферу Неймара

Президент "Барселоны" Жосеп Мария Бартомеу принял решение не вести переговоров с ПСЖ по трансферу бразильского нападающего Неймара, сообщает Marca.

По сведениям издания, глава каталонского клуба посчитал нецелесообразным возвращение бразильца.

Напомним, что 27-летний Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

В составе ПСЖ форвард провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 27 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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