В "Барселоне" определились с причиной затянувшейся адаптации Дембеле

В каталонской "Барселоне" определились с причиной затянувшейся адаптации к игре команды своего вингера Усмана Дембеле.

Так, по информации испанской прессы, неуверенные выступления француза в текущем сезоне в стане "сине-гранатовых" связывают с психологией. В частности, продемонстрировать свой высокий уровень в "Барсе" 20-летнему игроку мешают боязнь получить очередное повреждение и робость, которая характерна ему, когда он выходит на поле с лучшими футболистами планеты в лице Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Напомним, Дембеле может уйти в аренду в английский топ-клуб. | soccernews.ru