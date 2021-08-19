В "Барселоне" определились с судьбой 10-го номера

"Барселона" пока не собирается никому отдавать десятый игровой номер, утверждает Sport.es.

По информации источника, данные о том, что "десятку" получит полузащитник Филиппе Коутиньо, не соответствуют действительности.

Единственный вариант, который рассматривается руководством "блауграны", - передать 10-й номер в течение сезона воспитаннику академии.

Однако приоритет для "Барсы" - вывести данный номер из обращения хотя бы временно. На постоянной основе этого делать нельзя из-за правил Ла Лиги.

Напомним, что 13 лет с цифрой "10" на спине за "Барсу" играл Лионель Месси, который ушёл в ПСЖ.

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