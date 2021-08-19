В "Барселоне" определились с судьбой 10-го номера
"Барселона" пока не собирается никому отдавать десятый игровой номер, утверждает Sport.es.
По информации источника, данные о том, что "десятку" получит полузащитник Филиппе Коутиньо, не соответствуют действительности.
Единственный вариант, который рассматривается руководством "блауграны", - передать 10-й номер в течение сезона воспитаннику академии.
Однако приоритет для "Барсы" - вывести данный номер из обращения хотя бы временно. На постоянной основе этого делать нельзя из-за правил Ла Лиги.
Напомним, что 13 лет с цифрой "10" на спине за "Барсу" играл Лионель Месси, который ушёл в ПСЖ.
Не пропустите: Агуэро отказался брать 10-й номер в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14