В "Барселоне" определились с трансферными планами на 2020 год

Теги барселонатрансферы

В "Барселоне" определились с трансферными планами на 2020 год

Летом 2020 года "Барселона" планирует купить по игроку в каждую линию, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен омолодить состав в ближайшее летнее трансферное окно.

Среди трансферных целей "Барселоны" есть полузащитник "Интера" Стефано Сенси, его одноклубник нападающий Лаутаро Мартинес, а также форвард ПСВ Дониэлл Мален.

Ранее сообщалось, что следующим летом каталонцы могут вернуть нападающего Неймара, который выступает за ПСЖ.

Не пропустите: "Барселона" сможет потратить на покупки в зимнее трансферное окно 75 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 25 декабря

Главные новости дня: 25 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 37
3 Севилья Севилья 18 34
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 32
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе Хетафе 18 30
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 28
8 Валенсия Валенсия 18 28
9 Леванте Леванте 18 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 20
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 18 13
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
Полная таблица

топ-5 тегов