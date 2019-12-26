В "Барселоне" определились с трансферными планами на 2020 год

Летом 2020 года "Барселона" планирует купить по игроку в каждую линию, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен омолодить состав в ближайшее летнее трансферное окно.

Среди трансферных целей "Барселоны" есть полузащитник "Интера" Стефано Сенси, его одноклубник нападающий Лаутаро Мартинес, а также форвард ПСВ Дониэлл Мален.

Ранее сообщалось, что следующим летом каталонцы могут вернуть нападающего Неймара, который выступает за ПСЖ.

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