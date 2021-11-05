В "Барселоне" опровергли договорённость по Хави

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В "Барселоне" опровергли договорённость по Хави

Фото инстаграм Хави

В "Барселоне" отреагировали на объявление "Аль-Садда" о возвращении Хави в каталонский клуб.

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" отрицают наличие договорённостей с катарцами.

Дело в том, что "Аль-Садд" сообщил, что за уход испанца будет выплачена денежная компенсация, а "Барса" не собирается активировать пункт о сумме отступных в контракте своего воспитанника в размере 5 миллионов евро.

В "блаугране" считают, что таким образом оказывается давление на каталонскую делегацию в Дохе.

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