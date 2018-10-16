В "Барселоне" опровергли информацию о новом контракте для Месси

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В "Барселоне" опровергли информацию о новом контракте для МессиВ каталонской "Барселоне" опровергли информацию о новом контракте для своего капитана Лионеля Месси, информирует sport.es.

Так, официальный представитель "сине-гранатовых" Хосеп Вивес заявил: "Как представитель клуба, я ничего не знаю по этому вопросу. Мы только что подписали с ним новый контракт, поэтому, я считаю, что это неактуальный вопрос".

Действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, 14 лет назад Месси дебютировал за "Барселону". | soccernews.ru

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