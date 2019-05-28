В "Барселоне" опровергли информацию об увольнении Вальверде

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В "Барселоне" опровергли информацию об увольнении Вальверде

В "Барселоне" опровергли слухи о том, что Эрнесто Вальверде сегодня будет уволен, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, ранее радиостанция RAC 1 сообщила, что 55-летнего специалиста сегодня, 28 мая, уволят с поста главного тренера каталонского клуба.

Сейчас "Барселона" думает о том, продолжать ли сотрудничество с испанским тренером или нет. Однако точного решения пока нет.

Вальверде возглавил "Барселону" в мае 2017 года. Контракт действует до лета 2020 года.

Напомним, "Барселона" по итогам сезона стала чемпионом Испании, однако не смогла выиграть Кубок страны, проиграв "Севилье" (1:2), а также вылетела из Лиги чемпионов, потерпев разгромное поражение от "Ливерпуля" (4:0) в полуфинале турнира. 

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