В "Барселоне" опровергли информацию об увольнении Вальверде
В "Барселоне" опровергли слухи о том, что Эрнесто Вальверде сегодня будет уволен, пишет Mundo Deportivo.
Напомним, ранее радиостанция RAC 1 сообщила, что 55-летнего специалиста сегодня, 28 мая, уволят с поста главного тренера каталонского клуба.
Сейчас "Барселона" думает о том, продолжать ли сотрудничество с испанским тренером или нет. Однако точного решения пока нет.
Вальверде возглавил "Барселону" в мае 2017 года. Контракт действует до лета 2020 года.
Напомним, "Барселона" по итогам сезона стала чемпионом Испании, однако не смогла выиграть Кубок страны, проиграв "Севилье" (1:2), а также вылетела из Лиги чемпионов, потерпев разгромное поражение от "Ливерпуля" (4:0) в полуфинале турнира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32