В "Барселоне" опровергли слухи о желании Месси покинуть клуб

"Барселона" опровергла информацию о том, что капитан Лионель Месси сообщил руководству клуба о желании покинуть команду. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источник клуба.

Ранее издание Esporte Interativo сообщило о том, что аргентинец в воскресенье уведомил клуб о том, что в скором времени покинет команду.

Отметим, что в СМИ все чаще появляются подобные новости после того, как "Барселона" проиграла "Баварии" в 1/4 финала Лиги Чемпионов со счетом 8:2.

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