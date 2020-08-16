В "Барселоне" опровергли слухи о желании Месси покинуть клуб

1 Теги барселоналионель месси

В "Барселоне" опровергли слухи о желании Месси покинуть клуб

"Барселона" опровергла информацию о том, что капитан Лионель Месси сообщил руководству клуба о желании покинуть команду. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источник клуба.

Ранее издание Esporte Interativo сообщило о том, что аргентинец в воскресенье уведомил клуб о том, что в скором времени покинет команду.

Отметим, что в СМИ все чаще появляются подобные новости после того, как "Барселона" проиграла "Баварии" в 1/4 финала Лиги Чемпионов со счетом 8:2.

Не пропустите: Mirror: "Манчестер Сити" готов купить Месси за любую сумму| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карлыч69
Карлыч69

А никто и не сомневался. Реал распространяет всякую херню, чтоб насолить вечному сопернику!

Ответить

главное

Обамеянг продолжит выступать в "Арсенале"

Обамеянг продолжит выступать в "Арсенале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов