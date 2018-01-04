В "Барселоне" оптимистично настроены на подписание Коутиньо

Теги барселонафилиппе коутиньоливерпуль

В "Барселоне" оптимистично настроены на подписание КоутиньоВ каталонской "Барселоне" оптимистично настроены на счет возможного подписания полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует Marca, в стане "сине-гранатовых" рассчитывают, что уже на следующей недели клуб достигнет соглашения с "красными" по трансферу бразильца. Ожидается, что за 25-летнего хавбека каталонскому гранду придется выложить порядка 120-150 миллионов евро.

Напомним, "Реал" был близок к приобретению Коутиньо

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