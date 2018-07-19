В "Барселоне" оптимистично настроены по возможному трансферу Виллиана

В каталонской "Барселоне" оптимистично настроены по возможному трансферу вингера лондонского "Челси" Виллиана.

Так, по сведениям испанской прессы, в стане "сине-гранатовых" считают, что этим летом им удастся подписать бразильца. Оптимизм каталонского гранда основан на готовности "аристократов" вести переговоры по продаже 29-летнего игрока.

Напомним, "Барселона" назвала "Арсеналу" цену на Гомеша. | soccernews.ru