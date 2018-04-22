В "Барселоне" остались разочарованы игрой футболиста "Севильи" в финале Кубка Испании

В каталонской "Барселоне" остались разочарованы игрой защитника "Севильи" Клемана Лангле в финале Кубка Испании.

По сведениям испанской прессы, в стане "сине-гранатовых" даже начали рассматривать вариант со сворачиванием своего интереса к 22-летнему беку "красно-белых" ввиду его слабого выступления во вчерашнем очном поединке.

Напомним, Коутиньо прокомментировал разгромную победу "Барселоны" над "Севильей". | soccernews.ru