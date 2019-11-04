В "Барселоне" отреагировала на жуткую травму Андре Гомеша

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В "Барселоне" отреагировала на жуткую травму Андре Гомеша
"Барселона" поддержала своего бывшего игрока полузащитника "Эвертона" Андре Гомеша, который получил травму в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:1).

"Нам жаль узнать о жуткой травме Андре Гомеша. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, наши мысли с тобой", - приводится сообщение каталонского клуба в Twitter "Барселоны".

Напомним, что нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин выполнил подкат сзади, Гомеш неудачно приземлился и врезался в защитника "шпор" Сержа Орье.

Гомеш выступал за "Барселону" с 2016 по 2018 годы. За каталонский клуб он провел 78 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.

Не пропустите: Футболисты "Эвертона" побывали в раздевалке "Тоттенхэма", чтобы утешить Сон Хын Мина. | http://soccernews.ru

 
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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