В "Барселоне" отреагировали на информацию о договоренности с Вейналдумом

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Журналист RAC1 Жерар Ромеро сообщил, что его источник в "Барселоне" не подтвердил информацию о договоренности с голландским полузащитником "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдумом.

"Барселона" отрицает, что на сегодняшний день сделка закрыта", – написал Ромеро в своем Twitter.

Ранее издание The Sunday Times сообщило, что каталонский клуб заключил предварительный контракт с Вейналдумом о переходе в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

30-летний Вейналдум в нынешнем сезоне провел за "Ливерпуль" 40 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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