В "Барселоне" ответили на слухи о рецидиве травмы у Месси

Журналист Альфредо Мартинес в своем Twitter, ссылаясь на медицинскую службу "Барселоны", опроверг информацию о том, что аргентинский нападающий каталонского клуба Лионель Месси выбыл из строя на месяц из-за рецидива травмы.

"Медицинская служба "Барселоны" отрицает факт рецидива травмы у Месси и то, что он пропустит еще месяц. Вчера Лионель занимался в тренажерном зале. Никакого рецидива у него нет", - написал Мартинес.

Напомним, что 32-летний Месси пока что не выходил на поле из-за повреждения, полученного в ходе предсезонной подготовки. Ожидается, что форвард вернется на поле после перерыва на матчи национальных сборных.

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