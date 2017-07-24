В "Барселоне" ожидают официального заявления Неймара

Руководство каталонской "Барселоны" ожидает, что в ближайшее время форвард команды Неймар сделает официальное заявление относительно своего будущего.

Как информирует Mundo Deportivo, в стане "сине-гранатовых" рассчитывают, что бразилец, ранее сообщивший о своем решении партнерам по команде, официально опровергнет свой возможный отъезд из Испании - будь то посредством социальных сетей или же через средства массовой информации.

Напомним, Неймар намерен получить испанское гражданство. | soccernews.ru