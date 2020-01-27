В "Барселоне" переживают, что "Арсенал" попросит больше 59 миллионов евро за Обамеянга

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком "Барселоны". Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, лондонский клуб надеется, что каталонцы купят 30-летнего футболиста в последнюю неделю зимнего трансферного окна.

"Барселона" планирует приобрести футболиста на замену травмированному Луису Суаресу. Однако руководство "сине-гранатовых" переживает, что "канониры" запросят сумму больше 59 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Обамеянг - главная трансферная цель каталонского клуба.

В нынешнем сезоне футболист забил 14 голов в 22 матчах АПЛ.

Читайте также: Роналдиньо сравнил вингера "Арсенала" с Роналдо| http://soccernews.ru