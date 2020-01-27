В "Барселоне" переживают, что "Арсенал" попросит больше 59 миллионов евро за Обамеянга
Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может стать игроком "Барселоны". Об этом сообщает The Telegraph.
По информации издания, лондонский клуб надеется, что каталонцы купят 30-летнего футболиста в последнюю неделю зимнего трансферного окна.
"Барселона" планирует приобрести футболиста на замену травмированному Луису Суаресу. Однако руководство "сине-гранатовых" переживает, что "канониры" запросят сумму больше 59 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Обамеянг - главная трансферная цель каталонского клуба.
В нынешнем сезоне футболист забил 14 голов в 22 матчах АПЛ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14