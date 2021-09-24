В "Барселоне" поддержали Кумана после ничьей с "Кадисом"

Фото инстаграм Рональда Кумана

Технический секретарь "Барселоны" Рамон Планес отрицает, что клуб рассматривает вариант с увольнением главного тренера Рональда Кумана.

"Мы поддерживаем Кумана. В воскресенье будет ещё один матч, и мы с ним. Рональд - наш тренер", - приводит слова Планеса RMC Sport.

58-летний голландец возглавил "Барсу" летом 2020 года и выиграл с командой Кубок Испании.

В текущем сезоне "сине-гранатовые" стартовали с двух побед и трёх ничьих в Ла Лиге, а в Лиге Чемпионов - с разгромного поражения от "Баварии".

Контракт Кумана с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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