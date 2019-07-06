В "Барселоне" подтвердили, что Вальдес может вернуться в клуб
Экс-голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес может вернуться в каталонский клуб. Об этом заявил президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу.
"Я говорил с Вальдесом. Будет прекрасно, если он вернется домой. В скором времени обговорим детали и сделаем официальное предложение", - цитирует Бартомеу Sport.es.
Ранее сообщалось, что Вальдес получил тренерскую лицензию.
37-летний вратарь - является воспитанником "Барселоны". Впервые за команду он выступил в сезоне-2002/03. Всего за каталонский клуб он провел 536 матчей и пропустил 441 гол. Голкипер также играл за "Манчестер Юнайтед", "Стандард" и "Мидлсбро".
А еще: Виктор Вальдес может получить должность в "Барселоне"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32