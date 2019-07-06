В "Барселоне" подтвердили, что Вальдес может вернуться в клуб

Экс-голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес может вернуться в каталонский клуб. Об этом заявил президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу.

"Я говорил с Вальдесом. Будет прекрасно, если он вернется домой. В скором времени обговорим детали и сделаем официальное предложение", - цитирует Бартомеу Sport.es.

Ранее сообщалось, что Вальдес получил тренерскую лицензию.

37-летний вратарь - является воспитанником "Барселоны". Впервые за команду он выступил в сезоне-2002/03. Всего за каталонский клуб он провел 536 матчей и пропустил 441 гол. Голкипер также играл за "Манчестер Юнайтед", "Стандард" и "Мидлсбро".

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