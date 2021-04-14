В "Барселоне" понимают, что вернуть Неймара невозможно

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Возвращение нападающего ПСЖ Неймара в "Барселону" подвергается большому сомнению. Футболист, почти наверняка, останется в Париже, сообщает Marca.

Причина в том, считает издание, что каталонский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

"Барселона" была бы готова купить бразильца за 70-80 миллионов евро, однако очевидно, что руководство парижан не отпустит игрока за такую маленькую сумму. По данным Marca, за нападающего попросят не меньше, чем 150 миллионов евро.

Более того, испанцам будет сложно удовлетворить и финансовые запросы Неймара. В ПСЖ он зарабатывает около 70 млн евро в год. "Блауграна" не сможет платить такие деньги, если хочет сохранить сохранить в составе Лионеля Месси.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 13 матчей в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.