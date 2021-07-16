В "Барселоне" приняли радикальное решение по Коутиньо

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В "Барселоне" приняли радикальное решение по Коутиньо

Фото инстаграм Филипе Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо окончательно разочаровал руководство каталонского клуба.

По информации Sport.es, боссы "сине-гранатовых" хотят избавиться от 29-летнего футболиста, но тот не спешит менять команду.

В связи с этим было принято радикальное решение - больше не давать шансов бразильцу играть в составе "блауграны".

Из-за проблем со здоровьем Коутиньо не выходит на поле с конца декабря. Его зарплата - 8,5 миллиона евро в год.

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