В "Барселоне" приняли решение по трансферу Эрику Гарсии

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В "Барселоне" приняли решение по трансферу Эрику Гарсии

Испанский защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия не перейдет в "Барселону" в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба приняло решение отложить трансфер игрока до лета, когда у него завершится контракт с "Манчестер Сити". Таким образом, Гарсия достанется "Барселоне" бесплатно.

20-летний Эрик Гарсия является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел за "горожан" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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