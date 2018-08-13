В "Барселоне" приняли решение по трансферу Погба

"Барселона" отложила трансфер французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба на зиму, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, каталонский клуб не верит, что сможет купить игрока этим летом, поэтому попытается приобрести его в зимнее трансферное окно.

"Барселона" надеется повторить свой трюк с покупкой полузащитника Филиппе Коутиньо, который перешел в команду из "Ливерпуля" в январе этого года.

Не пропустите: Погба рассказал о положении в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru