В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру



Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что клуб собирается продлить сотрудничество с аргентинским нападающим Лионелем Месси, а также главным тренером Эрнесто Вальверде.

"Я верю, что Вальверде продолжит работу с "Барселоной". Он доверяет футболистам. Перед ним стоит цель - выиграть все турниры. Но я рассчитываю на него даже в том случае, если мы ничего не выиграем.

Что касается Месси, то мы обязательно предложим ему новый контракт. Надеюсь, что он останется в команде. Месси - это единственный футболист, который должен остаться в "Барселоне" навсегда", - приводит слова Бартомеу Marca.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и отдал 17 голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Жозеп Бартомеу высказался по поводу проведения матчей Ла Лиги в других странах. | http://soccernews.ru