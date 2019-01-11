В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Мораты

Теги челсибарселонаальваро моратаэрик абидальтрансферы

В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Мораты

"Барселона" не будет приобретать испанского нападающего "Челси" Альваро Морату, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, спортивный директор королевского клуба Эрик Абидаль исключил трансфер Мораты, так как клуб не заинтересован в его услугах. В "Барселоне" посчитали излишним платить пять миллионов евро за шестимесячную аренду форварда, к которой добавится еще и его зарплата.

Напомним, что 26-летний Мората может покинуть "Челси" в январе. Интерес к нему проявляют "Севилья", "Атлетико", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Не пропустите: Форвард "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади определился с новым клубом. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"

"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов