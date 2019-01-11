В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Мораты
"Барселона" не будет приобретать испанского нападающего "Челси" Альваро Морату, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям источника, спортивный директор королевского клуба Эрик Абидаль исключил трансфер Мораты, так как клуб не заинтересован в его услугах. В "Барселоне" посчитали излишним платить пять миллионов евро за шестимесячную аренду форварда, к которой добавится еще и его зарплата.
Напомним, что 26-летний Мората может покинуть "Челси" в январе. Интерес к нему проявляют "Севилья", "Атлетико", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".
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