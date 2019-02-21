В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Рабьо
"Барселона" отказалась от продолжения переговоров с полузащитником ПСЖ Адрианом Рабьо, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, футболист перестал быть приоритетной целью каталонского клуба, так как слишком долго раздумывал над его предложением и так и не дал четкого ответа.
В итоге, 23-летний Рабьо может перейти в "Барселону" только если сам возобновит переговоры. Но в этом случае каталонцы предложат ему уже менее выгодные финансовые условия, чем те, что были изначально.
Напомним, что контракт Рабьо с ПСЖ истекает летом и он, скорее всего, покинет клуб на правах свободного агента. Интерес к игроку также проявляют "Бавария", "Тоттенхэм", "Челси" и "Ливерпуль".
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
|24
|34
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|Бетис
|24
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|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
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|Атлетик Бильбао
|24
|30
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|13
|Леганес
|24
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|Эспаньол
|24
|29
|15
|Жирона
|24
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|16
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|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
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|Вильярреал
|24
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|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|24
|18