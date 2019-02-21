В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Рабьо

"Барселона" отказалась от продолжения переговоров с полузащитником ПСЖ Адрианом Рабьо, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист перестал быть приоритетной целью каталонского клуба, так как слишком долго раздумывал над его предложением и так и не дал четкого ответа.

В итоге, 23-летний Рабьо может перейти в "Барселону" только если сам возобновит переговоры. Но в этом случае каталонцы предложат ему уже менее выгодные финансовые условия, чем те, что были изначально.

Напомним, что контракт Рабьо с ПСЖ истекает летом и он, скорее всего, покинет клуб на правах свободного агента. Интерес к игроку также проявляют "Бавария", "Тоттенхэм", "Челси" и "Ливерпуль".

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