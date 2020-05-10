В "Барселоне" продлили сокращение зарплат футболистам

Руководство "Барселоны" приняло решение о продлении сокращения зарплат футболистам до 24 мая, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, подобное решение позволит "Барселоне" сэкономить около 39 миллионов евро, что составит 13,6 процентов годового зарплатного фонда.

Напомним, что в конце марта игроки каталонского клуба согласились на 70-процентное снижение зарплат на время действия карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что в настоящее время "Барселона" терпит большие убытки из-за приостановки чемпионата Испании и Лиги Чемпионов.

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