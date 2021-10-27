В "Барселоне" произошел новый раскол

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В "Барселоне" произошел новый расколФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В "Барселоне" произошел новый конфликт между тренерским штабом и медицинским персоналом.

Как сообщает Хави Мигель, вчера состоялась напряженная встреча между помощником главного тренера каталонского клуба Альфредом Схройдером и медперсоналом.

По информации источника, Схройдер упрекнул Хуанхо Брау в проблемах с Педри, на что физиотерапевт извинился, сославшись на невезение.

В то же время, Рональд Куман уже тоже встречался с медперсоналом в прошлый понедельник, у него также было много вопросов.

Между тренерским штабом и медперсоналом произошел "большой разрыв". Президенту сине-гранатовых Лапорте рано или поздно придется найти решение.

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