В "Барселоне" произошел скандал перед матчем с "Реалом"



Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль самовольно покинул тренировку команды перед матчем с "Реалом", сообщает ESPN.

По сведениям издания, причиной недовольства игрока стало решение главного тренера Эрнесто Вальверде не выпустить его в основном составе в матче с королевским клубом. Уговорить Видаля продолжить занятие пытались партнеры по команде, но безуспешно.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится сегодня, 18 декабря. Начало поединка - в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне 32-летний Видаль провел за каталонский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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