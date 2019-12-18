В "Барселоне" произошел скандал перед матчем с "Реалом"
Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль самовольно покинул тренировку команды перед матчем с "Реалом", сообщает ESPN.
По сведениям издания, причиной недовольства игрока стало решение главного тренера Эрнесто Вальверде не выпустить его в основном составе в матче с королевским клубом. Уговорить Видаля продолжить занятие пытались партнеры по команде, но безуспешно.
Матч "Барселона" - "Реал" состоится сегодня, 18 декабря. Начало поединка - в 22:00 мск.
В нынешнем сезоне 32-летний Видаль провел за каталонский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10