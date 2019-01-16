В "Барселоне" прокомментировали возможность возвращения Неймара



Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу не стал обсуждать возможность возвращения бразильского нападающего Неймара, который выступает за ПСЖ.

"Мы никогда не даем комментариев об игроках других команд. Мы уважительно относимся к ПСЖ. У нас прекрасная команда и с отличным составом. Мы боремся за все трофеи, за нас выступает лучший футболист мира. Мы демонстрируем стабильный футбол", - приводит слова Бартомеу Sport.es.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в "Барселону" и уже несколько раз говорил об этом с руководством каталонского клуба. Впрочем, затем отец форварда опроверг эту информацию.

Напомним, что 26-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Всего за парижский клуб он провел 51 матч во всех турнирах, забил 46 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2022 года.

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