В "Барселоне" прокомментировали зачисление в клубную академию сына Киркорова
Виктор Гайдай, являющийся директором по развитию академии "Барселоны" в России, прокомментировал зачисление в футбольную школу сына российского артиста Филиппа Киркорова Мартина.
"Сын Киркорова пришел к нам на общих основаниях, без каких-либо преференций. Филипп думал, что это мимолетное увлечение сына, но он смотрит футбол постоянно. Его сын - один из тех, у кого горят глаза, огромное желание играть в футбол. Парень пришел к нам, зная состав "Барселоны" наизусть. Наша академия открыта для всех мальчишек, которые живут футболом", - приводят слова Гайдая российские СМИ.
Напомним, что 6-летнего Мартина родила для Киркорова суррогатная мать. Таким же образом на свет появилась его сестра - 7-летняя Алла-Виктория.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|28
|39
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22