В "Барселоне" прокомментировали зачисление в клубную академию сына Киркорова

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В "Барселоне" прокомментировали зачисление в клубную академию сына Киркорова

Виктор Гайдай, являющийся директором по развитию академии "Барселоны" в России, прокомментировал зачисление в футбольную школу сына российского артиста Филиппа Киркорова Мартина

"Сын Киркорова пришел к нам на общих основаниях, без каких-либо преференций. Филипп думал, что это мимолетное увлечение сына, но он смотрит футбол постоянно. Его сын - один из тех, у кого горят глаза, огромное желание играть в футбол. Парень пришел к нам, зная состав "Барселоны" наизусть. Наша академия открыта для всех мальчишек, которые живут футболом", - приводят слова Гайдая российские СМИ.

Напомним, что 6-летнего Мартина родила для Киркорова суррогатная мать. Таким же образом на свет появилась его сестра -  7-летняя Алла-Виктория.

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