В "Барселоне" прояснили будущее Рафиньи Алькантары

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В "Барселоне" прояснили будущее Рафиньи Алькантары

Директор "Барселоны" Арьедо Брайда прояснил будущее полузащитника Рафиньи Алькантары.

"Рафинья может остаться в "Интере", но ещё ничего не решено, потому что им интересуются и другие клубы. Чтобы оформить сделку, потребуется какое-то время" - цитирует функционера Football Italia.

Напомним, что "Интер" имеет право выкупить Рафинью за 35 миллионов евро.

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