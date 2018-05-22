В "Барселоне" прояснили будущее Рафиньи Алькантары

Директор "Барселоны" Арьедо Брайда прояснил будущее полузащитника Рафиньи Алькантары.

"Рафинья может остаться в "Интере", но ещё ничего не решено, потому что им интересуются и другие клубы. Чтобы оформить сделку, потребуется какое-то время" - цитирует функционера Football Italia.

Напомним, что "Интер" имеет право выкупить Рафинью за 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Интер" определился с ценой на Шкриньяра. | http://soccernews.ru