В "Барселоне" рассчитывают, что Абидаль поможет закрыть звездное подписание

Теги барселонаэрик абидальантуан гризманнатлетико мадрид

В "Барселоне" рассчитывают, что Абидаль поможет закрыть звездное подписаниеВ каталонской "Барселоне" возлагают большие надежды на нового технического директора клуба Эрика Абидаля, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в стане "сине-гранатовых" рассчитывают на то, что француз сможет убедить своего соотечественника из мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна перебраться на "Камп Ноу".

Напомним, Абидаль заменил на посту технического директора Роберта Фернандеса. | soccernews.ru

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