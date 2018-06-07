В "Барселоне" рассчитывают, что Абидаль поможет закрыть звездное подписание

В каталонской "Барселоне" возлагают большие надежды на нового технического директора клуба Эрика Абидаля, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что в стане "сине-гранатовых" рассчитывают на то, что француз сможет убедить своего соотечественника из мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна перебраться на "Камп Ноу".

Напомним, Абидаль заменил на посту технического директора Роберта Фернандеса. | soccernews.ru