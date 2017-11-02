В "Барселоне" рассчитывают, что ПСЖ не будет предпринимать попыток подписать Коутиньо этой зимой

Теги псжкоутиньоливерпульбарселона

В "Барселоне" рассчитывают, что ПСЖ не будет предпринимать попыток подписать Коутиньо этой зимойВ каталонской "Барселоне" рассчитывают, что французский ПСЖ не будет предпринимать попыток подписать полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" намерены воспользоваться тем, что парижане ввиду своих проблем с соответствием правилам финансового Fair Play не будут претендовать ближайшим январем на 25-летнего хавбека "красных". Поэтому руководство "Барсы" планирует приложить все усилия для того, чтобы приобрести бразильца зимой.

Напомним, "Барселона" рассматривает четыре альтернативных варианта Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии
Flamenco

Я бы бартомеу выгнал как паршивую овцу!!

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Hellstaff

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