В "Барселоне" рассчитывают, что ПСЖ не будет предпринимать попыток подписать Коутиньо этой зимой

В каталонской "Барселоне" рассчитывают, что французский ПСЖ не будет предпринимать попыток подписать полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в зимнее трансферное окно.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" намерены воспользоваться тем, что парижане ввиду своих проблем с соответствием правилам финансового Fair Play не будут претендовать ближайшим январем на 25-летнего хавбека "красных". Поэтому руководство "Барсы" планирует приложить все усилия для того, чтобы приобрести бразильца зимой.

Напомним, "Барселона" рассматривает четыре альтернативных варианта Коутиньо. | soccernews.ru