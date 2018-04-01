В "Барселоне" рассчитывают на Бускетса в матче с "Ромой"

В каталонской "Барселоне" рассчитывают на своего полузащитника Серхио Бускетса в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ромы", который состоится в ближайшую среду.

Как информирует El Mundo Deportivo, приступить к тренировкам в общей группе 29-летний хавбек, имевший проблемы с пятой плюсневой костью правой ноги, должен будет уже завтра. Поэтому вполне вероятно, что уже через три дня он сможет выйти на поле "Камп Ноу".

Напомним, Мончи высказался о предстоящих матчах против "Барселоны". | soccernews.ru