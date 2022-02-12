В "Барселоне" рассказали, как могли сохранить Месси

Фото твиттер ПСЖ

Директор "Барселоны" Матеу Алемани признался, что у клуба была возможность продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.

"Уход Месси, к сожалению, не стал сюрпризом для нас. У нас был только один вариант сохранить его - присоединиться к сделке с CVC, но мы не хотели участвовать в этой инициативе. В итоге решили, что клуб важнее любого футболиста. Хотя, конечно, мы много потеряли на рекламе", - приводит слова Алемани Mundo Deportivo.

34-летний Месси в августе прошлого года перешёл в ПСЖ на правах свободного агента.

В составе "Барсы" аргентинец забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах, выиграв 35 трофеев.

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