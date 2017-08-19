В "Барселоне" рассказали о "плане Б" на трансферном рынке

Теги жан-мишель серианхель ди мариябарселонаниццапсж

В "Барселоне" рассказали о "плане Б" на трансферном рынке"Барселона" не собирается прекращать трансферную кампанию, если переговоры по трансферам хавбеков Коутиньо ("Ливерпуль") и Усмана Дембеле ("Боруссия" Д) провалятся.

Как сообщает источник, у каталонцев есть "план Б" - это хавбек "Ниццы" Микаэль Жан Сери и полузащитник ПСЖ Анхель ди Мария.

Напомним, что ранее за переход Ди Марии в "Барселону" высказался Лионель Месси.

Читайте: "Ливерпуль" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Коутиньо

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