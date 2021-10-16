В "Барселоне" рассказали о ситуации с контрактами Дембеле и Роберто

Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен

Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани рассказал о ситуации с продлением контрактов полузащитника сборной Испании Серджи Роберто и французского вингера Усмана Дембеле.

"Как вы знаете, я не очень люблю рассказывать, как идут переговоры. Я знаю, что было бы здорово установить камеру, чтобы вы могли видеть, что тут происходит. Но мы предпочитаем осмотрительность.

Я могу сказать, что мы уже давно общаемся со многими футболистами. Ситуация непростая. Важно, что эти игроки хотят остаться в "Барселоне". А затем уже агенты ищут лучший вариант для своих клиентов.

"Барселоне" приходится корректировать зарплаты. Ситуация, в которой мы оказались, известна. Это означает, что в некоторых случаях переговоры идут тяжелее и занимают больше времени", – сказал Алемани.

Контракты обоих футболистов рассчитаны до конца нынешнего сезона.

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